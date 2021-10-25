Інженери Automaton Robotics створили прототип гідравлічної роборуки з м'язами та сухожиллями
Польські інженери з проєкту Automaton Robotics сконструювали робочу гідравлічну роборуку, яка за виглядом та принципом роботи дуже схожа на руку людини. Вона може рухати пальцями, стискати їх і нахиляти кисть, скорочуючи гідравлічні м'язи й натягуючи сухожилля.
Польські інженери вже кілька років працюють над створенням робота, який зовні та функціонально буде максимально схожим на людину. Наразі вони зосереджені над створенням руки, і недавно зібрали готовий прототип, що імітує роботу передпліччя й кисті.
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Чому складно створити роборуку
У переважній більшості роборуки людиноподібних роботів у рух приводяться електромоторами або гідравлічними приводами, розташованими між двома частинами тіла, наприклад, у лікті. Люди ж функціонують інакше, у нас за рух відповідають м'язи, причому в руках вони працюють разом з сухожиллями: м'яз скорочується, натягує сухожилля, що проходить через кільцеві зв'язки, і тим самим змушує палець згинатися.
Різні групи вчених вже давно розробили, як штучні м'язи, так і анатомічно коректні копії системи зв'язок, сухожиль та пальців, однак досі разом їх ніхто не застосовував. Польські інженери з Automaton Robotics створили навдивовижу точну копію людської руки.
Роборука від Automaton Robotics: дивіться відео
Як працює роборука створена польськими інженерами
- Частини руки рухаються завдяки штучним м'язам, та тросам (сухожилля). М'язи засновані на конструкції пневматичних м'язів, також відомих як актуатор Маккібен. Такий м'яз складається з герметичних трубок у плетеній оболонці, які розтягуються.
- Під час подачі газу або рідини трубка надувається і збільшується ширина, але через те, що волокна плетеної оболонки практично не розтягуються, конструкція зменшується у довжину подібно до того, як скорочуються справжні м'язи у людському тілі.
- У цій роборуці в "м'язи" подається вода з помпи. Для кожного м'яза використовується електрогідравлічний клапан, що дає змогу регулювати подачу води й швидкість скорочення. Пікова споживана потужність руки становить 200 ватів, а її маса – один кілограм.
Інженери показували різні версії руки, а в новій ітерації обтягнули її напівпрозорим матеріалом, що імітує шкіру, але водночас дає змогу бачити роботу м'язів. Для демонстрації можливостей вони показали, як рука дістає й утримує у повітрі семикілограмову гантель.