Польські інженери вже кілька років працюють над створенням робота, який зовні та функціонально буде максимально схожим на людину. Наразі вони зосереджені над створенням руки, і недавно зібрали готовий прототип, що імітує роботу передпліччя й кисті.

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Чому складно створити роборуку

У переважній більшості роборуки людиноподібних роботів у рух приводяться електромоторами або гідравлічними приводами, розташованими між двома частинами тіла, наприклад, у лікті. Люди ж функціонують інакше, у нас за рух відповідають м'язи, причому в руках вони працюють разом з сухожиллями: м'яз скорочується, натягує сухожилля, що проходить через кільцеві зв'язки, і тим самим змушує палець згинатися.

Різні групи вчених вже давно розробили, як штучні м'язи, так і анатомічно коректні копії системи зв'язок, сухожиль та пальців, однак досі разом їх ніхто не застосовував. Польські інженери з Automaton Robotics створили навдивовижу точну копію людської руки.

Роборука від Automaton Robotics: дивіться відео

Як працює роборука створена польськими інженерами

Частини руки рухаються завдяки штучним м'язам, та тросам (сухожилля). М'язи засновані на конструкції пневматичних м'язів, також відомих як актуатор Маккібен. Такий м'яз складається з герметичних трубок у плетеній оболонці, які розтягуються.

Під час подачі газу або рідини трубка надувається і збільшується ширина, але через те, що волокна плетеної оболонки практично не розтягуються, конструкція зменшується у довжину подібно до того, як скорочуються справжні м'язи у людському тілі.

У цій роборуці в "м'язи" подається вода з помпи. Для кожного м'яза використовується електрогідравлічний клапан, що дає змогу регулювати подачу води й швидкість скорочення. Пікова споживана потужність руки становить 200 ватів, а її маса – один кілограм.

Інженери показували різні версії руки, а в новій ітерації обтягнули її напівпрозорим матеріалом, що імітує шкіру, але водночас дає змогу бачити роботу м'язів. Для демонстрації можливостей вони показали, як рука дістає й утримує у повітрі семикілограмову гантель.

Роборука у роботі: дивіться відео

До речі, інженери усього світу не лише працюють над створенням роботів, які у майбутньому можуть замінити нас у багатьох сферах. Одним із популярних напрямків робототехніки є створення екзоскелетів для людей, які б значно полегшили виконання важкої фізичної роботи та розширили можливості людини. Так, науковці вважають, що екзоскелети вже у найближчому майбутньому зможуть значно полегшити життя працівників.