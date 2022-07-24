Google звільнила інженера, який стверджував, що штучний інтелект проявив ознаки свідомості

Компанія Google таки звільнила інженера, який "виявив" у системи штучного інтелекту LaMDA ознаки своєї свідомості. Про це розповів сам колишній співробітник компанії.

Минулого місяця Історія Блейка Лемойна широко обговорювалася. Інженер відстежував поведінку LaMDA з осені 2021 року. Лемойн працював в організації Google for Responsible AI і займався тестуванням алгоритму.

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Гучна заява Лемойна

Блейк заявив, що штучний інтелект LaMDA усвідомлює себе як самостійну особистість та розмірковує про власні права. Лемойн намагався надати керівництву Google свідчення розумності алгоритму.

Він звернувся до свого керівництва. Віцепрезидент Google Блез Агера-і-Аркас та голова відділу відповідальних інновацій Джен Дженай вивчили його докази та відкинули їх, а самого інженера відправили в оплачувану відпустку.

Після цього прессекретар Google заперечив факт свідомості штучного інтелекту LaMDA. В офіційній заяві компанії стверджується, що немає жодних доказів розумності ШІ, однак існує чимало доказів, що алгоритм використовує виключно розпізнавання образів та не може мати жодних власних намірів.

Кілька слів про LaMDA

Система LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) була розроблена Google як мовна модель, призначена для спілкування з людиною. Платформа розширює свій лексикон через інтернет і імітує природну людську мову.

До речі, завданням інженера Блейка Лемойна був контроль над лексикою машини – LaMDA не повинна дозволяти собі дискримінуючих висловлювань, грубих або ненависницьких фраз.

Сумніви експертів

Варто згадати й про те, що експерти не повірили в зародження свідомості у штучного інтелекту Google. Низка фахівців засумнівалися у цьому, вважаючи, що найважливішим є вирішення інших питань: чи може ШІ перебувати під впливом забобонів і завдати шкоди у реальному світі, і чи навчаються алгоритми на людях.

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Звільнення

21 липня Лемойн отримав електронний лист від Google, який повідомив його про припинення роботи в компанії. Інженер обговорює свої подальші кроки із юристами. У заяві Google для видання The Wall Street Journal сказано, що компанія вивчила побоювання Леймойна і визнала їх необґрунтованими. Також наголошується, що співробітник "наполегливо порушував чіткі політики безпеки даних, які включають необхідність захисту інформації про продукти".