Інженер SpaceX торгував персональними даними в даркнеті

Міністерство юстиції США повідомило, що інженер американської компанії SpaceX Джеймс Роланд Джонс визнав себе винним за звинуваченням в інсайдерській торгівлі в даркнеті. Йому загрожує максимальне покарання у вигляді п'яти років тюремного ув'язнення.

Кримінальну справу проти Джонса було порушено після проведеного ФБР розслідування у 2017 році. Хоча Джонса назвали інженером SpaceX, міністерство не уточнило, чи працює він там зараз, чи працював під час скоєння злочину.

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Звинувачення

За даними відомства, Джонс під ніком MillionaireMike в період з 2016 по 2017 роки купував і продавав персональну інформацію в даркнеті: імена, адреси, дати народження і номери соціального страхування співробітників неназваної компанії або компаній.

У квітні 2017 року таємний співробітник ФБР надав Джонсу нібито "інсайдерську інформацію, пов'язану з компанією, що публічно торгується".

З 18 квітня 2017 року по 4 травня 2017 року Джонс і змовник, ім'я якого не встановили, провели безліч операцій з цінними паперами на основі цієї інсайдерської інформації.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила Джонса у проведенні шахрайської схеми з торгівлі інсайдерськими підказками в даркнеті в обмін на біткоїни, що є порушенням федерального закону Про цінні папери.

Завдяки шахрайству Джонс заробив 27 тисяч доларів.

SEC не стверджувала, що SpaceX яким-небудь чином причетна до ситуації, тому можна припустити, що інформація, яку купував Джонс, не стосувалася компанії.

Разом з тим SEC заявила, що це перший випадок, коли вона вжила примусових заходів у зв'язку з порушеннями законодавства про цінні папери у даркнеті.

Цей випадок показує, що SEC може і буде переслідувати порушників закону Про цінні папери, де б вони не працювали, навіть в даркнеті,

— заявив директор Регіонального Офісу SEC у Форт-Уерті Девід Півлер.