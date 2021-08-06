Android завжди буде вразливим для атак: інженер Google пояснив причину

Операційна система Android від компанії Google побудована на Linux. Саме в цьому криється причина усіх її вразливостей, впевнений Кейс Кук, працівник Google Open Source Security Team.

Кейс Кук опублікував пост про проблеми операційних систем, заснованих на Linux. Його ядро має велику кількість вразливостей, закривати які ніхто не поспішає.

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Вразливості і що з ними робити

За словами Кука кожного тижня в ядрі Linux знаходять і закривають близько сотні вразливостей. Проте про багато інших працівникам сфери інформаційної безпеки не відомо, а тому числі вразливості нульового дня, які активно використовують зловмисники.

Творці операційних систем на базі Linux не поспішають впроваджувати нові версії ядра,

У більшості смартфонів на Android використовується ядро Linux, якому вже кілька років, що робить його вразливим до атак і вірусів.

Але це не єдина проблема. Річ у тім, що ядро цієї ОС розрослося уже до понад 25 мільйонів рядків і написано застарілою мовою програмування C, а це теж не додає безпечності. Крім того, розробники Linux спілкуються в основному за допомогою електронної пошти та ігнорують сучасніші способи комунікації.

Для того, щоб вирішити цю проблему Кук пропонує перехід на безпечну мову програмування, на зразок Rust, нарощення потужностей з пошуку вразливостей, впровадження нових способів спілкування між розробниками і автоматизовані системи розробки та баг-трекінгу.

Нагадаємо, влада Ізраїлю почала розслідування діяльності NSO Group, відповідальної за Pegasus – шпигунського ПЗ, яке використовувало вразливості смартфонів для стеження за відомими впливовими людьми.