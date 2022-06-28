Інженер Google навчив нейромережу шукати нащадків жертв Голокосту
Джерело:The Times Of Israel
Даніел Патт, 40-річний програміст Google, розробив керовану штучним інтелектом платформу розпізнавання осіб, яка сканує фотографії часів Другої світової війни та пов'язує зображення з людьми, які живуть сьогодні.
На платформі From Numbers to Names (N2N) можна порівняти обличчя із зображеннями понад 170 тисяч людей, які мешкали в Європі на початку XX століття. Програма, над якою інженер працює один із 2016 року, виявить збіги.
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Як це працює
- Для того, щоб спробувати знайти свого предка, треба завантажити будь-яку його фотографію на сайт проєкту.
- Система видасть до десяти інших фотографій, на яких зображені особи, найбільш схожі на надане користувачем обличчя. Творець зазначає, що не робить жодних тверджень щодо ідентифікації на основі програмного забезпечення і залишає це судження за особами, які використовують сайт.
- Нейромережа вже опрацювала майже півмільйона фотографій, що містять близько двох мільйонів осіб.
- Патт працює з архівами та благодійними організаціями, щоб отримати доступ до ще 700 тисяч зображень, зроблених до та за часів Голокосту.
- Крім того, у N2N почали аналізувати відео з архіву Стівена Спілберга.
Патт, який народився і проживає в Нью-Йорку, вирішив зайнятися цим після відвідин Музею історії польських євреїв POLIN у Варшаві.
Я не міг позбутися відчуття, що потенційно пройшов повз фотографії члена сім'ї, навіть не підозрюючи про це. Я внук тих, хто пережив Голокост, усі з Польщі,
– каже Даніел Патт в інтерв'ю виданню The Times Of Israel.
Хоча програма From Numbers to Names ще не досконала, її вже використовували для пошуку серед сотень тисяч фотографій, щоб ідентифікувати людей для Меморіального музею Голокосту в США (USHMM). Розробник хоче співпрацювати з музеями, школами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями, які займаються темою Голокосту.
Наразі програмне забезпечення N2N безкоштовне та просте у використанні. Судячи з усього він проєкт і надалі залишатиметься некомерційним.