На платформі From Numbers to Names (N2N) можна порівняти обличчя із зображеннями понад 170 тисяч людей, які мешкали в Європі на початку XX століття. Програма, над якою інженер працює один із 2016 року, виявить збіги.

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Як це працює

Для того, щоб спробувати знайти свого предка, треба завантажити будь-яку його фотографію на сайт проєкту.

Система видасть до десяти інших фотографій, на яких зображені особи, найбільш схожі на надане користувачем обличчя. Творець зазначає, що не робить жодних тверджень щодо ідентифікації на основі програмного забезпечення і залишає це судження за особами, які використовують сайт.

Нейромережа вже опрацювала майже півмільйона фотографій, що містять близько двох мільйонів осіб.

Патт працює з архівами та благодійними організаціями, щоб отримати доступ до ще 700 тисяч зображень, зроблених до та за часів Голокосту.

Крім того, у N2N почали аналізувати відео з архіву Стівена Спілберга.

Патт, який народився і проживає в Нью-Йорку, вирішив зайнятися цим після відвідин Музею історії польських євреїв POLIN у Варшаві.

Я не міг позбутися відчуття, що потенційно пройшов повз фотографії члена сім'ї, навіть не підозрюючи про це. Я внук тих, хто пережив Голокост, усі з Польщі,

– каже Даніел Патт в інтерв'ю виданню The Times Of Israel.

Стіни музею POLIN заповнені фотографіями як тих, хто вижив, так і жертв Голокосту. Патт хотів допомогти своїй 91-річній бабусі знайти фотографії її найближчих родичів, які були вбиті нацистами.

Хоча програма From Numbers to Names ще не досконала, її вже використовували для пошуку серед сотень тисяч фотографій, щоб ідентифікувати людей для Меморіального музею Голокосту в США (USHMM). Розробник хоче співпрацювати з музеями, школами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями, які займаються темою Голокосту.

Наразі програмне забезпечення N2N безкоштовне та просте у використанні. Судячи з усього він проєкт і надалі залишатиметься некомерційним.