Інвестори "просто кричать та ридають" у Telegram-чаті на тлі падіння ринку криптовалют

Видання The Guardian розповіло про появу в Telegram групового чату "The Bear Market Screaming Therapy Group", де засмучені падінням крипторинку інвестори діляться своїми історіями, а іноді просто ридають, не взмозі більше кричати.

Понад 3300 учасників об'єднав на одній платформі 30-річний інвестор, на ім'я Джуліо. Він відмовився надати джерелу своє прізвище, однак надав доступ до чату журналістам Guardian.

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"Вони вже навіть не могли кричати. Вони просто ридали"

Увійшовши в онлайн-простір, журналістка Сірін Кале описала, як почула жіночив вереск "eeeeeeeeee" і ревіння чоловіка "waahahahah". Також вона описує "завивання", "різкі крики болю" та ридання, наче дитячі.

Проблеми почались у квітні, коли криптовалюти всі разом почали падати. У результаті трохи більше ніж за два місяці біткойн подешевшав у 2,5 раза. Біржі та хедж-фонди по всьому світу виявляються неплатоспроможними, тоді як цифрові активи в усіх сферах оголошують про рекордні втрати вартості. І оскільки ринок продовжує падати, звичайні інвестори, які заробляли гроші на крипті, багато з яких були новачками в інвестуванні, зазнають сильного емоційного удару.

Сірін Кале поспілкувалась із кількома інвесторами-любителями, які вклали великі кошти в криптовалюту, а тепер втратили гроші. Деякі з них пояснюють, що подалися в цю сферу лише тому, що це було популярним трендом.

Один із таких, 29-річний Рой, який у лютому 2021 року почав інвестувати в рекламований Ілоном Маском Dogecoin.

Спочатку він вклав 2500 євро у різні валюти, пізніше портфель виріс до 8000 євро, далі до 100 000 євро, а потім і до 525 000 євро.

А потім ринок криптовалюти обвалився. Ціна біткойна впала з 42 000 фунтів стерлінгів у травні 2021 року до 23 000 фунтів стерлінгів до кінця червня. Відтоді він перебував у майже безперервному вільному падінні й сьогодні становить 16 748 фунтів стерлінгів за один біткойн.

Рой каже, що його життя буквально "завалилося", бо він вклав туди усе.

У відчаї він зробив низку невдалих ставок. Вартість його портфоліо впала до 20 000 євро, потім до 3 000 євро. Сьогодні він має всього 300 євро і лікується від залежності від криптовалюти в Castle Craig, одному з небагатьох центрів у світі, де займаються такими проблемами. Лікування покривається страховкою.

Рой почав пити, ізолювався від суспільства, не хоче нікого бачити, відчуває себе невдахою та картає себе за те, що не вивів гроші тоді, коли це ще можна було зробити.

Засновник чату в телеграмі каже, що його "Терапевтична група" була відкрита, що висловити свою тугу.

У мене було декілька людей, які нарікали та плакали. Я вирішив їм не забороняти. Мені стало погано. Вони навіть не могли більше кричати. Вони просто ридали,

– каже Джуліо.

Криптовалютна індустрія досі знаходиться в бурхливому стані. І ніхто достеменно не знає, чи є у неї майбутнє й коли виправиться ситуація.