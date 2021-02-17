Інвайти для Clubhouse вже продають на OLX: розцінки

Останні тижні всі тільки й говорять про нову прогресивну соцмережу Clubhouse. Але щоб долучитись до неї просто реєстрації буде недостатньо. Для початку чинний учасник має надіслати інвайт (тобто запрошення).

Тож насправді немає нічого дивного, що українці вирішили на цьому підзаробити – інвайт в Clubhouse вже з'явилися в продажу на майданчику OLX.

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Розцінки

На OLX можна побачити оголошення, де ціни на інвайт коливаються від 250 до 400 гривень. При цьому покупців попереджають про те, що додаток доступний тільки для iPhone.

Також продавці додають до опису товару ще скріншоти листування з іншими покупцями, щоб довести, що інвайт – справжній.

Інвайти для Clubhouse вже продають на OLX / скріншот

Що таке Clubhouse

Це нова соцмережа, заснована екс-розробниками Google Полом Девісон і Роганом Сетом. Нині компанію, якій навіть не виповнилось року, оцінюють у мільярд доларів.

Соцмережа привертає увагу абсолютно інноваційним принципом роботи. Тут ніхто не пише публікації, не відправляє текстові повідомлення, тут лише спілкуються вголос. Спілкування у "кімнатах" та "клубах" в онлайн-режимі. Записувати розмови заборонено правилами сервісу.