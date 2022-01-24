На своїй сторінці в твітері Ден Молл розповів, що ідея належить його дружині. Він же оформив її в концепт та візуалізував.

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Що пропонує ідея

Суть ідеї полягає в додатковій опції, яка дозволить за бажанням вказати причину дзвінка ще до його здійснення.

Людина, яка телефонує, в окремому полі прописує тему за аналогією з електронним листом.

На іншому кінці контакт бачить на екрані свого смартфона крім звичних елементів – фотографії, імені, номера та кнопок "Прийняти виклик" і "Відхилити виклик" – текст з причиною дзвінка.

Таким чином співрозмовник зможе одразу вирішити, чи хоче він прийняти цей дзвінок.

Особливо корисною така функція може стати у випадку дзвінків від незнайомих номерів, у тому числі різноманітних магазинів, сервісів, некомерційних організацій, які проводять опитування тощо.

Ден Молл зобразив концепт на рендерах, використавши для цього персонажів з серіалу "ВандаВіжен", знятому для сервісу Disney+ за мотивами коміксів Marvel. На перших зображеннях бачимо як героїня серіалу Моніка Рембо збирається зателефонувати своєму колезі Джиммі Ву. Після натискання на кнопку виклику, дзвінок не починається одразу, як це відбувається зараз. Натомість з'являється проміжний екран, де вказується причина дзвінка.

А так виглядає дзвінок, який уже почався: на екрані вказано не лише кому ви телефонуєте, а й вказана вами тема дзвінка.

"Приїжджаю до Веств'ю цього тижня", – такою є жартівлива тема дзвінка на концепті Дена Молла.

Також дизайнер показав як може виглядати дзвінок на іншому кінці. Це все той же екран з фотографією людини, яка вам телефонує, та кнопками прийняття й відхилення виклику. Однак крім них на екран також додається вказана тема розмови:

"На приймаючій стороні ви можете переглянути тему дзвінка, введеного абонентом, щоб вирішити, чи хочете ви відповісти на дзвінок прямо зараз", – пояснює Ден Молл.

При цьому автор концепту вказує, що можливість додавати теми при дзвінку може бути опціональною.

Функцію можна реалізувати для телефонних розмов, а також і для дзвінків через месенджери.

Він також він описує опцію заборони вхідних викликів без зазначення тематики.

Загалом такий підхід до організації телефонних дзвінків може стати корисним в епоху стрімкого зниження їх популярності. Багато людей воліють не підіймати слухавку від незнайомих номерів, і не останню роль в тому зіграла велика кількість спаму та шахрайства.

Повсюдне введення нової функції допоможе дотримуватися певного цифрового етикету, обмежуючи неузгоджені дзвінки. Наприклад, не потрібно буде попереджати про дзвінок співрозмовника – досить буде вказати тему, а він сам вирішить, чи хоче прямо зараз її обговорити. Звісно ж, екстрені ситуації в такому випадку не враховуються.

Концепт передбачає й інтеграцію з голосовими помічниками. Наприклад, на запит подзвонити людині зі списку телефонної книги Siri чи Google Асистент запитає: "На яку тему плануєте спілкуватися?" Після чого надасть змогу також голосом вказати бажаний текст.

Концепти показують інтерфейс взаємодії з цією функцією через голосового помічника Siri на розумному годиннику від Apple. Ден Молл уже запитав компанію, з ким він може поспілкуватися про введення такої можливості. Відповіді поки немає.