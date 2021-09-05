"Телевізор сьогодні – це великий планшет": інтерв'ю з СЕО компанії Gazer Сергієм Бояром

Так повелося, що телевізор завжди посідав чільне місце у будинку. Від моменту його широкого застосування досі цей пристрій постійно розвивається – нові технології міняють його форму та якість сприйняття самого контенту; стрімінгові сервіси дають змогу переглянути будь-який фільм чи серіал практично одразу. Сьогодні це повноцінний центр розваг для перегляду відео, ігор та іншого контенту.

Компанія Gazer виробляє для українського ринку електроніку для автомобілів та телевізори. Сергій Бояр, СЕО Gazer, розповів 24 каналу про філософію, телевізори компанії та про те як вдалося вирости майже у три рази в епоху карантину.

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Розкажіть про компанію Gazer. Як давно вона представлена ​​на українському ринку? Які місія та філософія бренду?

Gazer існує з 2004 року, а в Україні працює з 2009-го. Саме тоді компанія почала продавати відеореєстратори для авто. Ми виробляємо індивідуальну електроніку, створену "як для себе". В цьому суть і місія бренду.

У Gazer немає цільової аудиторії, як у інших брендів. Ми не ділимо споживачів на групи – просто випускаємо електроніку для себе та для всіх бажаючих. Вважаємо, що новими технологіями, доступними нам як розробникам, люди повинні користуватися вже зараз.

Наприклад, ми не виробляємо електроніку для Tesla, тому що в її автомобілях вже все для користувача є. А для інших автобрендів робимо багато, щоб власники машин могли користуватися усіма сучасними опціями.

Те ж саме стосується і напрямку Smart TV: ми даємо доступ до сучасних технологій всім, незалежно від того, як саме людина використовує телевізор.

Розкажіть приклади унікальних технологічних і маркетингових напрацювань компанії

На жаль чи на щастя, у нас взагалі немає маркетингових напрацювань. І я цим пишаюся. Ми ніколи не робимо щось, виходячи з маркетингових стратегій та винаходів. У нас є чітка місія: зробити технологію доступною і навчити нею користуватися.

В Україні як і раніше популярні супутникові тарілки. Особливість регіону у тому, що на одну таку тарілку можна приймати відразу три сигнали. Вона транслює безліч каналів – і українських, і зарубіжних. Коли не було інтернету, а ефірні телеканали залишали бажати кращого, багато українців купили собі супутникові тарілки і досі ними користуються. Так ось, ми єдині виробники телевізорів, які дали можливість транслювати супутникові канали без приставки.



Телевізор компанії Gazer / Фото Gazer

Нікому з виробників ця ніша не цікава, як і ніша підлітків, які грають на телевізорі у ігри. А ми готові піклуватися про клієнтів. Для нас клієнти – це ми самі і наші сусіди. І нам добре відомі їх потреби. Ми точно знаємо, які проблеми вони не можуть вирішити з іншими виробниками.

У той же час сам по собі телевізор як приймач сигналів більше не потрібен. У мене вдома три телевізори Gazer, і жоден з них не підключений до антени. Це лише підтверджує той факт, що телевізор сьогодні перетворився на великий планшет. І люди, які говорять, що не дивляться телевізор, абсолютно праві. Вони просто користуються великим планшетом і самі управляють контентом. Компанія Gazer дуже досягла успіху у доступності контенту. Сьогодні у нас максимально широкі можливості. Ми не обмежуємо клієнта ні в чому: він буде дивитися саме те що хоче або встановлювати будь-які потрібні програми.

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Пандемія завдала чималого удару по багатьох сферах бізнесу. Як карантин вплинув на роботу компанії Gazer?

За перший рік карантину компанія виросла в 2,7 рази. Наші продукти дарували клієнтам позитивні емоції в цей складний період. Люди стали частіше їздити на своїх авто, більше часу проводити з сім'єю біля телевізора. Ми були поруч з ними і допомагали зробити їх життя кращим.

Безумовно, запити споживачів змінюються. Це спонукає нас швидше рухатися вперед і ще краще розуміти індивідуальні потреби клієнтів, їх переваги і користувацький досвід. Завдяки цьому ми розробили кілька функцій, про які навіть не замислювалися до карантину.

Наприклад, ми впровадили режим картини, що дозволяє вивести на екран телевізора фотознімок або інше зображення, коли клієнт не користується пристроєм.

Ваші телевізори не виготовляються та не збираються в Україні. Якщо з виготовленням все зрозуміло, то що заважає локалізувати виробництво техніки в Україні?

Ми розробляємо техніку самостійно, а збираємо в чотирьох країнах. Місце збірки залежить від логістики, від того, де саме буде продаватися наша продукція, від податкових і митних умов. В Євросоюзі імпортувати готові телевізори невигідно, тому збірку виробляємо в Польщі. На жаль, в Україні для цього поки немає таких умов.

Для нас та наших дистриб'юторів не має значення, які телевізори імпортувати: зібрані у Китаї або в Польщі. В Україну потрапляють готові імпортні телевізори. Щоб виробникам було вигідно здійснювати збірку в місці продажу, потрібно зробити просту річ – скасувати ввізне мито на LCD-панель, яка складає 60% вартості телевізора. Як тільки це відбудеться, впевнений, багато брендів стануть збирати продукцію тут, а на телевізорах буде красуватися напис: "Зроблено в Україні".



Телевізори Gazer зроблені "як для себе" / Фото Gazer

Ринок телевізорів чималий, кожен хизується власними технологіями та особливостями, що відрізняє техніку Gazer від аналогів?

У всіх моделях електроніки Gazer використовуються унікальні технічні рішення. Але в телевізорах їх найбільше.

Наприклад, ми оснастили пульт від телевізора режимом ґеймпада. У горизонтальному положенні пристрою він перетворюється у ґеймпад. А ще наші клієнти можуть здійснювати голосовий пошук фільмів.

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Але найпростіше і корисне рішення – кнопка пошуку пульта у квартирі. Упевнений, немає людини, яка б не втрачала пульт від телевізора хоча б раз, а зазвичай це відбувається доволі часто. Ми легко вирішили цю проблему і здивовані тому, що ніхто не зробив цього до нас.