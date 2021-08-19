Список створений Центром виявлення терористів (Terrorist Screening Center, TSC), який працює в рамках ФБР. Як пише джерело, у ньому 1,9 мільйона імен.

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Чорний список ФБР

Список підтверджених і підозрюваних у тероризмі створили у 2003 році. Його початком послужили атаки 11 вересня.

Довгий час існування такої бази даних влада США заперечувала, хоча чутки про неї й ходили. Однак останніми роками, як пише джерело, деякі громадяни США почали отримувати повідомлення про те, що вони додані у "No Fly List".

Даними з бази також користуються у своїй роботі Державний департамент, Міністерство оборони, Управління транспортної безпеки, митна та прикордонна служби, а також міжнародні правоохоронні органи.

Про виявлення інформації TSC у вільному доступі вперше повідомив експерт з інформаційної безпеки Володимир Боб Дяченко – керівник відділу досліджень в області безпеки компанії Comparitech. Ця копія, за його словами, не захищена жодними паролями й закріплена за IP-адресою у Бахрейні.

Витік виявили лише після того, як його проіндексували пошукові системи Censys та ZoomEye – 19 липня. Проте між публікацією та індексацією, ймовірно, пройшов деякий час. Сервер відключили лише через три тижні. Чи встиг хтось скористатися даними за цей час невідомо.

Кожен блок у базі даних містив різний набір інформації:

Повне ім'я.

Стать.

Дата народження.

Громадянство.

Номер паспорта.

Країна його видачі.

Персональний ідентифікатор у списку спостереження TSC.

Індикатор заборони польоту.

Як уже зазначалося, у списку перебуває 1,9 мільйона людей. Проте, за припущеннями, це може бути лише частина бази, адже достеменно не відомо, скільки загалом імен вона налічує.

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