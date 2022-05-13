Додаток для смартфона не вдається не лише оновити, а й встановити заново. Повідомляється, що проблему помітили 9 травня. Таким чином Росія може додати до свого довгого списку "перемог" ще одну.

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Росія без Chrome

Що цікаво, при перевірці оновлень магазин додатків показує доступний для завантаження файл, однак спроби призводять до помилки, яка сигналізує: "Не вдалося встановити додаток".

Також користувачі не можуть оновити системний компонент Android System WebView, який відповідає за відображення вебсторінок в інших додатках.

При цьому Google Chrome не встановлюється лише з магазину Google. У випадку з App Store процес виконується успішно.

Користувачі тим часом уже почали масово ставити негативні оцінки додатку в Play Маркеті.



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Технологічні видання Росії вже спішно шукають вихід з цього скрутного положення. Хтось пропонує VPN, заявляючи, що окремим користувачам вдалося з його допомогою оновити браузер, а інші складають довгі інструкції з використанням apk-файлів та сторонніх додатків. Так, наприклад, видання Rozetked запропонувало спосіб із шести кроків. При цьому кожне наступне оновлення – а такі бувають досить часто – процедуру доведеться виконувати заново.

Помилка завантаження з'являється на різних пристроях, які працюють під управлінням різних версій Android. В одному з випадків браузер оновився на смартфоні Nokia під управлінням ОС Android 9. При цьому Chrome для комп'ютерів оновлюється нормально.

Офіційної заяви Google на цю тему поки не було.

Варто зазначити, що з 5 травня в Google Play заборонили розробникам в Росії завантажувати й оновлювати платні додатки. Компанія тоді заявила, що "у зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, платіжна система Google Play призупинила роботу для користувачів в Росії з 10 березня 2022 року. Це означає, що користувачі не можуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у додатках за допомогою Google Play в Росії. Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store. З метою дотримання застосовних вимог, Google Play блокує завантаження платних програм та оновлень до платних програм, починаючи з 5 травня 2022 року."

При цьому Google Chrome є повністю безплатним.