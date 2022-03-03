Інтернет від "Укртелекому" працює повільно через пошкодження

У 12 обласних центрах користувачі відчувають зниження швидкості доступу до інтернету від "Укртелеком". У компанії зазначають, що причиною є пошкодження внаслідок бойових дій.

Разом з тим у компанії наголошують критична інфраструктура продовжує працювати. Національна транспортна мережа забезпечує зв’язок, а послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються в усіх областях України.

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Де інтернет працює з перебоями

Через пошкодження магістральних ліній під час бойових дій у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету.

Це наступні області:

Херсонська,

Рівненська,

Житомирська,

Хмельницька,

Тернопільська,

Вінницька,

Запорізька,

Миколаївська,

Львівська,

Івано-Франківська,

Волинська,

Закарпатська області.

В "Укртелекомі" наголошують, що фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження "в найближчі один-два дні".