Разом з тим у компанії наголошують критична інфраструктура продовжує працювати. Національна транспортна мережа забезпечує зв’язок, а послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються в усіх областях України.
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Де інтернет працює з перебоями
Через пошкодження магістральних ліній під час бойових дій у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету.
Це наступні області:
- Херсонська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Хмельницька,
- Тернопільська,
- Вінницька,
- Запорізька,
- Миколаївська,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Волинська,
- Закарпатська області.
В "Укртелекомі" наголошують, що фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження "в найближчі один-два дні".