Разом з тим у компанії наголошують критична інфраструктура продовжує працювати. Національна транспортна мережа забезпечує зв’язок, а послуги фіксованого доступу до інтернету та телефонії надаються в усіх областях України.

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Де інтернет працює з перебоями

Через пошкодження магістральних ліній під час бойових дій у Житомирській та Запорізькій областях абоненти 12 обласних центрів відчувають зниження швидкості доступу до інтернету.

Це наступні області:

  • Херсонська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька,
  • Тернопільська,
  • Вінницька,
  • Запорізька,
  • Миколаївська,
  • Львівська,
  • Івано-Франківська,
  • Волинська,
  • Закарпатська області.

В "Укртелекомі" наголошують, що фахівці компанії активно працюють над подоланням цього обмеження "в найближчі один-два дні".