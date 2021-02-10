Місця обмежені: Starlink відкрила передзамовлення на підключення до супутникового інтернету

Компанія Starlink відкрила прийом попередніх замовлень на підключення до системи супутникового інтернету для всіх бажаючих. Приймаються у першу чергу ті запити, де у компанії є дозвіл на надання послуг та відповідні технічні можливості. Кількість заявок обмежена, вони будуть виконуватися в порядку поточної черги.

У Starlink зазначають, що нові слоти на підключення будуть з'являтися разом з розширенням сузір'я супутників та доопрацювання наземних вузлів. Наразі Starlink доступний для обмеженої кількості користувачів у кожній зоні покриття.

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Що робити, якщо Starlink не працює у вашій країні

Компанія розсилає повідомлення користувачем, які залишили свої заявки, але мешкають за межами зон покриття мережі, що вони можуть зарезервувати майбутню послугу шляхом оплати депозиту в 99 доларів до отримання ними повного комплекту супутникового обладнання. Надання цієї послуги дозволяє користувачеві зберегти своє місце у черзі на обслуговування і отримання супутникового комплекту у майбутньому. Це може статися через шість місяців і довше – в середині і наприкінці 2021 року, а також на початку 2022 року.

Разом з тим розміщення замовлення і оплата депозиту не гарантує, що користувач отримає комплект Starlink. Депозит у цьому випадку буде повністю повернуто.

Зараз Starlink пропонує свої послуги клієнтам на півночі США, у Канаді і Великобританії.

Як працює та скільки коштує інтернет Starlink

Starlink запустила публічне бета-тестування супутникової мережі у жовтні минулого року. Ціна супутникового інтернету для тестерів становить 99 доларів у місяць, плюс, вони повинні заплатити за обладнання – термінал і маршрутизатор коштують 499 доларів з доставкою. Заявки з цього року приймаються з умовою платної доставки, яка фіксована і складає 50 доларів.

Зараз у складі системи зв'язку в навколоземному просторі знаходяться більше 1000 супутників Starlink. SpaceX обіцяє, що повноцінна система Starlink буде забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с при затримках від 25 до 35 мілісекунд. У січні цього року тестер Starlink повідомив про рекорд швидкості завантаження в 190 Мбіт/с.

На початку лютого SpaceX повідомила, що кількість користувачів супутникового інтернету Starlink становить "більше як 10 тисяч користувачів у США і за кордоном".

Коли Starlink буде доступним в Європі

У листопаді 2020 року Ілон Маск пояснив, що користувачі з європейських країн отримають доступ до бета-тестування сервісу відразу, як тільки буде отримано схвалення європейських регуляторів. Starlink очікує позитивного рішення від Євросоюзу з цього питання у лютому або березні 2021 року.

SpaceX з травня 2019 року виводить на орбіту групи міні-супутників у рамках проєкту Starlink. У 2020 році SpaceX планував покрити зв'язком Starlink Північну Америку, що здебільшого вдалося, а до кінця 2021 року – майже всю планету.