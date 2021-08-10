Супутниковий інтернет Starlink виявився значно швидшим, ніж наземні широкосмугові аналоги

Одразу в трьох країнах, які зараз тестують інтернет від компанії Ілона Маска, порівняли швидкість Starlink з місцевими операторами широкосмугового доступу. В усіх випадках перемогла SpaceX.

У порівнянні швидкостей взяли участь Велика Британія, Канада та Нова Зеландія. Для цього використали сервіс Speedtest.

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Що показали тести

У Канаді різниця невелика. Звичайний широкосмуговий інтернет забезпечує середню швидкість завантаження на рівні 84,24 Мбіт/с, тоді як мережа Starlink – 86,92 Мбіт/с.

Новій Зеландії пощастило більше. Поки користувачі широкосмугового доступу отримують швидкість 78,85 Мбіт/с, власники Starlink мають змогу завантажувати дані на швидкості 127,02 Мбіт/с.

Швидкість вивантаження даних у мережу однакова в обох випадках: 23 Мбіт/с.

Лідером у різниці між швидкостями є Велика Британія, у якої традиційно спостерігаються проблеми з інтернетом. Тут дротовий інтернет пропонують зі швидкістю всього 50,14 Мбіт/с, тоді як зі Starlink ця цифра становить 108,3 Мбіт/с.

Також вже є дані про швидкість мережі у США. Тут ситуація дещо схожа з Канадою. Невелика різниця всього у 18 мегабітів на секунду: 97,23 Мбіт/с у широкосмугових операторів проти 115,22 Мбіт/с у Starlink. Швидкості вивантаження даних в мережу, відповідно, 13,89 і 17,18 Мбіт/с.

Наразі тестування продовжується. Компанія ще не завершила виведення супутників на орбіту Землі, тому ще не вся її територія покрита швидким доступом у мережу.