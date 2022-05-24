Інтернет на колесах: SpaceX пропонує підключення до Starlink для фургонів

Компанія SpaceX нарощує угруповання Starlink і вже давно забезпечує низку країн широкосмуговим доступом до інтернету. Нова послуга пропонує за додаткову плату доступ до мережі прямо з вашого будиночку на колесах.

Як все працює

Для використання сервісу Starlink у будинку на колесах користувачеві потрібно оформити стандартне домашнє підключення з прив'язкою до фіксованої адреси. Варто зазначити, що послуга обійдеться у додаткові 25 доларів.

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Крім того, при використанні супутникового інтернету поза домом користувач буде позбавлений пріоритету на обслуговування, через що зв'язок може бути менш стабільним і швидким, якщо користувач перебуває в одному з районів з високим навантаженням на супутникову мережу компанії.

Також наголошується, що використовувати Starlink під час руху транспорту не вийде, та й сама антена надто велика для встановлення зверху на авто. Її доведеться щоразу ставити на дах фургона під час стоянки, а потім прибирати під час переїзду.

Вартість комплекту Starlink

Заразна території США вартість комплекту обладнання для підключення до мережі Starlink становить 599 доларів, а щомісячна плата – 110 доларів. З додатковою послугою для "мобільних користувачів" ціна становитиме 135 доларів. Попри це, можливість підключення до інтернету через мережу Starlink може виявитися корисною, коли немає інших варіантів, наприклад, під час подорожі віддаленими районами.

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Starlink в Україні

Нещодавно Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поділився цікавою статистикою, яка демонструє рівень використання технології Starlink в Україні – її надав Ілон Маск. Мовиться про тисячі щоденних користувачів.

Згідно з даними компанії Apptopia, Starlink має приблизно 150 000 активних щоденних користувачів в Україні. Важливо зазначити, що сьогодні в Україні термінали Starlink працюють пріоритетно для обʼєктів соціальної інфраструктури таких, як школи, лікарні, сільські ради, пожежні частини.