Інтернет апокаліпсис: черговий сонячний шторм може залишити мільйони людей без інтернету

Сончні шторми – звична справа для нашої зірки. Вони стаються доволі часто, однак справді потужні шторми, які здатні вплинути на інфраструктуру, стаються дуже рідко. Масштабна сонячна буря може вивести з ладу низку вузлів, що вплине на роботу інтернету. Це позбавить доступу до мережі мільйони людей на тижні і навіть місяці та стане справжньою катастрофою.

Наша планета постійно піддається впливам сонячного вітру – своєрідному бомбардуванню його частками. Чимала їх частина блокується завдяки магнітному полю Землі, а все, що пропускається та доходить до нас, чинить незначний вплив. Але іноді, приблизно раз у сто років, трапляються справжні бурі.

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Нещодавно на конференції зі зв'язку SIGCOMM 2021 представили звіт, у якому зазначено, що наслідки потужного сонячного шторму для цивілізації можуть стати катастрофічними. Ситуацію погіршує те, що великих подій на Сонці не було саме 100 років.

Остання схожа подія трапилася у 1859 році – тоді з ладу вийшли телеграфи, що привело до чималих перебоїв та завдало не мало шкоди. Тоді це було відносно дрібною неприємністю, однак, сьогодні такий сонячний спалах може перетворитися в справжнісінький апокаліпсис.

Мене змусила задуматися про це ситуація з пандемією, яка показала, наскільки світ не готовий до неї. Немає протоколу ефективної протидії, і те ж саме стосується загрози для інтернету. Наша інфраструктура не готова до масштабного сонячного інциденту,

– розповіла Сангіті Абду Джіотхі з Каліфорнійського університету в Ірвіні.

Чому людство не готове до такої катастрофи

Частково проблема в тому, що настільки великі сонячні бурі (викиди корональної речовини) справді доволі рідкісне явище. Вчені оцінюють ймовірність їх прямого впливу на Землю від 1,6% до 12% за десять років.

За історію спостережень було зафіксовано всього два таких випадки – один у, а другий уПерший, відомий також як, став причиною настільки потужних геомагнітних збурень, що телеграфні лінії спалахували, а полярне сяйво було помітним навіть поблизу екваторіальної Колумбії.

Однак відтоді людство стало набагато більше залежати від глобальної мережі, а потенційний збиток від потужної геомагнітної бурі досі залишається невивченим. У своїй статті Абду Джіотхі перераховує основні вразливі точки.

Хороша новина в тому, що локальним і регіональним інтернет-з'єднанням мало що загрожує, оскільки волоконно-оптичні кабелі доволі стійкі перед геомагнітними штормами.

Інша справа – підводні кабелі, що з'єднують континенти. Вони обладнані ретрансляторами, що підсилюють оптичні сигнали та розташовані на відстані приблизно 50-150 кілометрів один від одного. І якщо один з них вийде з ладу, вся лінія може відключитися.

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Що загрожує людству у випадку потужного сонячного шторму

Якщо в окремому регіоні разом вийде з ладу достатньо кабелів, то увесь континент може виявитися відрізаним від інтернету. Ще ж і надто, країни у високих широтах – США, Канада чи Великобританія – більш вразливі до сонячних штормів, і опиняться офлайн першими.

Важко припустити, скільки часу займе ремонт підводних комунікацій – можливо, тижні або місяці. За цей час мільйони людей можуть втратити доступ до мережі, що вплине як на економіку, так і на життєдіяльність цілих країн.

Економічні збитки від відключення інтернету на один день в США оцінюється в 7 мільярдів доларів. Якщо мережа перестане працювати на кілька днів або навіть місяців – буде катастрофа світового масштабу,

– зазначає Абду Джіотхі.

Як уникнути "Інтернет апокаліпсису"

Якщо людство не хоче відчути наслідки потужної сонячної бурі, операторам потрібно почати серйозно зважати на таку небезпеку, особливо з огляду на розширення глобальної інфраструктури та залежності від інтернету.

Наприклад, можна почати з прокладки кабелів на низьких широтах. А також з проведення тестів на стійкість.

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Коли людству очікувати чергового потужного сонячного шторму

Коли почнеться наступна велика сонячна буря точно невідомо. Вчені постійно спостерігають за активністю сонця, моделюють викиди плазми та з певним рівнем ймовірності можуть їх передбачити. Однак, напевно можна буде зафіксувати такий спалах коли він вже станеться і від його початку людство матиме на підготовку лише 13 годин.

Варто зазначити, що ймовірність значного впливу внаслідок потужної сонячної бурі зменшується ще й тому, що викид корональної речовини повинен відбутися у зоні спрямованій в сторону Землі, щоб вона потрапила під його вплив.