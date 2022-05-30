Інтенсивність зимових штормів досягла піку на 60 років раніше: як це вплине на екологію

Група вчених з Ізраїлю представила тривожну статистику. За їхніми даними, інтенсивність зимових штормів досягла рівня, якого очікували тільки у 2080 році. Це матиме серйозні наслідки.

Дослідники встановили, що зимові шторми в Південній півкулі стають інтенсивнішими, і наростання їхньої сили відбувається швидше, ніж обіцяли прогнози. Крім того, були встановлені причини та виявлені антропогенні корені цього явища.

Цікаво Штучний інтелект навчили точно передбачати урагани та шторми

Шторми сильнішають

Кожен окремий такий шторм не сильно впливає на клімат. Однак довгостроковий ефект зимових штормів стає очевидний при аналізі даних за великий період, пояснює Рей Чемке з Інституту Вейцмана.

Сукупний ефект цих погодних явищ значний: він впливає на перенесення тепла, вологості та кінетичної енергії в атмосфері, що, своєю чергою, впливає на різні кліматичні зони Землі. Зокрема, вони регулюють температуру на полюсах – без них вона була б приблизно на 30 градусів нижчою.

В цілому, пишуть вчені, зростання інтенсивності штормів загрожує жителям Південної півкулі, хоча і не уточнюють, у чому саме полягає небезпека.

Вчені вибрали саме Південну півкулю через те, що там зростання інтенсивності штормів вище, ніж у Північній. Але якщо тенденція закріпиться, сила зимових штормів підвищиться і в Північній півкулі.

Проаналізувавши кліматичні моделі, вчені прийшли до висновку, що за останні 20 років інтенсивність штормів наростає дуже швидко і вже досягла рівня, який відповідає прогнозам 2080 року.

Сила буревіїв зростає швидше, ніж це можна було б пояснити виключно внутрішніми природними причинами. Тому дослідники припустили, що цей процес відчуває на собі вплив зовнішніх факторів, таких як діяльність людини.

Тоді вони розкрили фізичний процес, що стоїть за підвищенням сили штормів. Аналіз показав, що наростання викликане змінами висотних струменевих течій в атмосфері, а кліматичні моделі не в змозі адекватно відобразити ці явища.

Варто зазначити, що Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) нещодавно опублікувала чергову доповідь клімат Землі. Її дані невтішні: швидкість критичних змін клімату швидко наростає.