Роберт Свон покине пост гендиректора Intel після серії провалів. Його замінить глава VMware Пет Гелсінгер. Компанія Intel оголосила про зміни в керівництві з 15 лютого.

Про це повідомляється на сайті Intel. Причини зміни гендиректора не уточнюються. Компанія відзначила, що це не пов'язано з фінансовими показниками за 2020 рік.

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Я дуже радий знову приєднатися до Intel і вести її вперед у цей важливий для компанії час. Почавши свою кар'єру тут, я вчився у Ендрю Гроува, Роберта Нойся і Гордона Мура. Для мене велика честь повернутися сюди у ролі лідера. Я поважаю історію компанії і технології, які створили світову цифрову інфраструктуру. Я вірю, що у Intel є потенціал, щоб далі впливати на розвиток технологій,

– заявив Гелсінгер.

Про Роберта Свона

Свон очолював Intel з січня 2019 року. У період його керівництва компанія послабила свої позиції на ринку. Крім цього, виробник втратив одного зі своїх найбільших клієнтів – Apple, яка співпрацювала з Intel більше 15 років. Apple відмовилася від використання чіпів Intel у своїх комп'ютерах на користь власних розробок на базі ARM.

Критики багаторазово відзначали, що у Свона немає технічної освіти. Протягом своєї попередньої кар'єри він в основному займав керівні фінансові посади в Electronic Data Systems, GE Transportation Systems, GE Medical Systems в Європі та інших компаніях.

Про Пета Гелсінгера

Гелсінгер вже раніше працював в Intel. У цій компанії почалася його кар'єра, де він дійшов до поста першого технічного директора і був одним з організаторів конференції Intel Developer Forum, що стала аналогом WinHEC від Microsoft. Після відходу з компанії, Гелсінгер також встиг попрацювати головним операційним директором і президентом EMC, а з 2012 року обіймав посаду генерального директора розробника програмного забезпечення VMware. У 2019 році його назвали найкращим генеральним директором США.

Реакція ринку

Після новини про відставку Свона акції Intel зросли на 10%. У той же самий час акції VMWare впали на 5%.