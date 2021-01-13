Гендиректор Intel покине свій пост після численних провалів, йому вже знайшли заміну
Роберт Свон покине пост гендиректора Intel після серії провалів. Його замінить глава VMware Пет Гелсінгер. Компанія Intel оголосила про зміни в керівництві з 15 лютого.
Про це повідомляється на сайті Intel. Причини зміни гендиректора не уточнюються. Компанія відзначила, що це не пов'язано з фінансовими показниками за 2020 рік.
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Я дуже радий знову приєднатися до Intel і вести її вперед у цей важливий для компанії час. Почавши свою кар'єру тут, я вчився у Ендрю Гроува, Роберта Нойся і Гордона Мура. Для мене велика честь повернутися сюди у ролі лідера. Я поважаю історію компанії і технології, які створили світову цифрову інфраструктуру. Я вірю, що у Intel є потенціал, щоб далі впливати на розвиток технологій,
– заявив Гелсінгер.
Про Роберта Свона
Свон очолював Intel з січня 2019 року. У період його керівництва компанія послабила свої позиції на ринку. Крім цього, виробник втратив одного зі своїх найбільших клієнтів – Apple, яка співпрацювала з Intel більше 15 років. Apple відмовилася від використання чіпів Intel у своїх комп'ютерах на користь власних розробок на базі ARM.
Критики багаторазово відзначали, що у Свона немає технічної освіти. Протягом своєї попередньої кар'єри він в основному займав керівні фінансові посади в Electronic Data Systems, GE Transportation Systems, GE Medical Systems в Європі та інших компаніях.
Про Пета Гелсінгера
Гелсінгер вже раніше працював в Intel. У цій компанії почалася його кар'єра, де він дійшов до поста першого технічного директора і був одним з організаторів конференції Intel Developer Forum, що стала аналогом WinHEC від Microsoft. Після відходу з компанії, Гелсінгер також встиг попрацювати головним операційним директором і президентом EMC, а з 2012 року обіймав посаду генерального директора розробника програмного забезпечення VMware. У 2019 році його назвали найкращим генеральним директором США.
Реакція ринку
Після новини про відставку Свона акції Intel зросли на 10%. У той же самий час акції VMWare впали на 5%.
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