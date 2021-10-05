У ролику зібрали шанувальників Apple, які нічого не знають про ноутбуки за межами MacBook, і відкрили їм новий світ пристроїв на Windows. Самі ж процесори виробник не рекламує.

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Про що відео

Реклама продовжує переконувати користувачів у тому, що ПК на основі процесорів Intel кращі нових Mac на Apple Silicon. Проте, судячи з усього, не дуже вдало: відео зібрало майже вдвічі більше дизлайків, ніж лайків.

Рекламний ролик Intel: відео

За сюжетом компанія запросила на презентацію шанувальників продукції Apple, які, як стверджує сама Intel, зазвичай цікавляться тільки продукцією Apple.

Людям показали різні рішення, які сьогодні можна зустріти на ринку Windows-ноутбуків, але відсутні в MacBook. Наприклад, додаткові екрани, можливість конвертації ноутбука в планшет та інше.

Наприклад, додаткові екрани, можливість конвертації ноутбука в планшет та інше. Реакція людей підтверджує слова Intel: вони дійсно не цікавляться нічим за межами екосистеми Apple, адже їх дивують навіть ті особливості та функції, які існують на ринку роками.

Звичайно ж, це реклама, тому всі учасники можуть бути акторами. Проте явно не можна виключати й імовірність того, що такі люди дійсно можуть існувати, користуватися тільки продукцією Apple і не цікавитися тим, що відбувається в інших виробників.

Комп'ютери в рекламі, звісно ж, працюють на новій Windows 11, котра вийшла сьогодні, 5 жовтня. Система пропонує оновлені інтерфейс та "Пуск", віджети, вбудований Microsoft Teams, покращений Microsoft Store та інші оновлення.