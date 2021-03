Intel виплатить понад два мільярди доларів за порушення патентів

Компанію Intel зобов'язали виплатити 2,18 мільярда доларів у справі про порушення патентних прав у сфері виробництва мікросхем. Відповідне рішення прийняло федеральне журі присяжних. Це одна з найбільших компенсацій патентного збитку в історії.

Суд постановив, що Intel порушила два патенти у сфері виробництва мікросхем, які належать компанії VLSI Technology LLC, і встановила компенсації в розмірі 1,5 мільярда за перший і 675 мільйонів за другий. Присяжні також відхилили аргумент Intel про недійсність одного з них через те, що він спирається на роботу їх інженерів.

Реакція Intel

В Intel заявили, що категорично не згодні з рішенням присяжних. Компанія подасть апеляцію і розраховує на перемогу. Юрист компанії Вільям Лі заявив, що компанія VLSI, яка є позивачем, заснована чотири роки тому і не має власних продуктів. Він стверджує, що її єдиний потенційний дохід – судові процеси. Лі також пояснив, що частину компенсації отримає нідерландська компанія NXP Semiconductors Inc., якій належать патенти.

Як відзначають експерти Bloomberg, NXP Semiconductors Inc. отримала патенти в результаті поглинань. Один з таких патентів видали у 2010 році компанії SigmaTel Inc., а другий у 2012 році отримав виробник напівпровідникових компонентів Freescale Semiconductor Inc. Пізніше Freescale купила SigmaTel, після чого першу придбала NXP Semiconductors Inc.

VLSI звинуватила Intel в "навмисній сліпоті". Нібито Intel навмисно не перевірила законність використання чужих винаходів у своїй продукції. Присяжні не погодилися з цим. Якби вони визнали цей аргумент правдивим, суддя зміг би потроїти суму компенсації.