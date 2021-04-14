Intel створить власний парк робофургонів для доставки на власній платформі

Технологічна компанія Mobileye, щоналежить Intel, оголосила про партнерство з Udelv зі створення парку автономних транспортних засобів доставки Transporter. До 2028 року компанії планують розгорнути 35 000 побудованих Udelv робомобілів – усі вони будуть працювати на базі автопілота Mobileye Drive.

Перша тисяча фургонів Transporter буде розгорнута вже у 2023 році – замовником виступає Donlen, яка буде керувати транспортним парком.

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Самохідні фургони з нульовим рівнем викидів призначені для вирішення проблеми доставки "останньої милі" (тобто на близькій відстані) – Intel говорить, що обсяг такого роду доставки, як очікується, збільшиться на 75-80% до 2030 року завдяки зростанню онлайнових покупок.

Які переваги пропонує платформа від Intel

Система Mobileye, яка ляже в основу цих фургонів, складається з 13 камер, трьох лідарів дальньої дії, шести лідарів ближньої дії і шести радарів – усім цим обладнанням керує однокристальна система EyeQ. Система здатна забезпечити роботу автопілота четвертого рівня – по суті, не потрібно ніякої участі людини за умови, що транспортний засіб працює в заздалегідь визначених зонах. Після завершення випробувань ці робомобілі-кур'єри повинні бути повністю безпілотними, без необхідності присутності "водія безпеки".



Платформа Mobileye від Intel / Фото Intel

Mobileye, яку Intel купила ще у 2017 році, є однією з найбільш активних компаній з розробки технологій автопілота – вона тестує автономні автомобілі в Єрусалимі, а також в умовах більш швидкісних автобанів у Німеччині. Компанія також співпрацює з великими автовиробниками Ford і Volkswagen.

Що відомо про партнера Intel – Udelv

Це стартап, який досить активно працює в США: тестує доставку продуктів в Оклахома-Сіті і проводить випробування разом з Walmart в Арізоні. Пройде кілька років, перш ніж ми побачимо плоди партнерства Mobileye і Udelv, оскільки робомобілі для Donlen будуть розгорнуті у 2023 році – поки ще занадто рано говорити, де саме ці фургони вперше з'являться. У будь-якому випадку, вже незабаром компанії повинні приступити до тестування своїх рішень.