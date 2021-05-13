Intel розповіла про проєкт Enhancing Photorealism Enhancement, який підвищує реалістичність відеозображення. Роботу своєї технології, заснованої на штучному інтелекті, компанія показала на прикладі Grand Theft Auto V.

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Як це працює

Зображення покращуються нейронною мережею, яка додає об'єкти, створені за допомогою звичайного рендеринга. У випадку з відеогрою картинку перетворюють під стиль "Вулична зйомка".

Завдяки цьому реалістичність візуальної складової GTA V вдалося підняти в кілька разів. Якщо не звертати увагу на деталі і анімації NPC, створюється враження, що кадри зняли на вулицях якогось міста у США.

У ролику пояснюється суть роботи технології і демонструється, як змінюється зображення: відео

Дизайн об'єктів і оточення після обробки залишились колишніми. При цьому реалістичність зробила гру набагато більш приземленою і менш яскравою.

На жаль, поки що технологія дуже сира. Вона не здатна перетворювати зображення в іграх у реальному часі. Крім того, результат далекий до ідеалу: спостерігаються помилки, пригальмовування та інше. Якщо технологію і впровадять, відбудеться це нескоро.