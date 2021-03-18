Intel покепкував над фірмовими процесорами в MacBook

Компанія Intel оприлюднила низку роликів на своєму YouTube-каналі, в яких порівнюють ноутбуки на базі процесорів Intel з MacBook, що працюють на фірмових чіпах Apple. Звичайно, в усіх випадках MacBook програвав.

Для зйомки в роликах Intel запросила актора Джастіна Лонга, який в минулому рекламував MacBook у схожій рекламній кампанії для Apple.

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Джастін Лонг називає себе звичайним користувачем, який порівнює можливості ПК і MacBook.

Порівняння ноутбуків на процесорах Intel з MacBook: дивіться відео

Про що ролики

У відео актор розповідає, що до ноутбука на базі Intel можна підключити відразу три монітори, а до MacBook -– всього один. Також Лонг зауважив, що мобільні ПК на базі Intel доступні в різних варіантах дизайну і кольору, тоді як у покупців MacBook вибору по суті немає.

Крім того, увагу приділили сенсорному екрану і додатковому дисплею на деяких нових ПК на базі Intel. Йдеться про пристрої типу 2-в-1.

Порівняння ноутбуків на процесорах Intel з MacBook: дивіться відео

Нагадаємо, восени 2020 року компанія Apple випустила перші девайси на базі фірмової однокристальної системи Apple M1. Це MacBook Pro 13, MacBook Air іта Mac mini. Під час презентації в компанії запевнили, що M1 – це найкращий чіп з усіх представлених на ринку.

Порівняння ноутбуків на процесорах Intel з MacBook: дивіться відео