Instagram буде переорієнтована на відеоконтент: платні stories, пітримка NFT та інші зміни

У середу глава Instagram Адам Моссері заявив, що соціальна мережа планує розпочати показ повноекранних відео у новинній стрічці додатка. Також Моссері згадав про намір сервісу експериментувати з ширшим впровадженням відео контенту та іншими можливостями для користувачів.

Орієнтація на відео контент та конкуренція з TikTok

Глава Instagram заявив, що соціальна мережа буде показувати в стрічках користувачів набагато більше відеороликів, включаючи відео з акаунтів, на які користувачі ще не підписані. За його словами, зміни можна буде побачити вже у найближчі місяці.

Цікаво Instagram дозволить створювати публікації прямо з комп'ютера

Моссері акцентував увагу на тому, що Instagram вже давно не додаток для обміну фотографіями. Новий підхід, ймовірно, повинен зробити з соціальної мережі більш прямого конкурента сервісу коротких відеороликів TikTok. Сам Моссері виділяє TikTok і YouTube в ролі основних конкурентів Instagram.

Платні Stories

Instagram також створить щось на кшталт аналогу функції "Супер-підписки" з Twitter. Нова можливість дозволить користувачам соціальної мережі публікувати ексклюзивний контент в "Історіях", який буде доступний лише платним підписникам. Instagram підтвердила, що дійсно працює над такою функціональністю, проте відмовилася розкривати подробиці.

В соціальних мережах уже поширюються скріншоти, що демонструють роботу нової функції, справжність яких Instagram підтвердила. Зображення розкривають досить багато деталей. Судячи зі скриншотів, ексклюзивні історії будуть виділятися фіолетовим кольором.



Instagram запустить платні "Історії" / Фото TechCrunch

Функція Exclusive Stories була виявлена ​​реверс-інженером Алессандро Палуцці, який часто виявляє неанонсовані функції у коді додатків.

Exclusive Stories – це лише один із способів монетизації контенту, які розробляє Instagram. Повідомляється, що компанія зацікавилася NFT.

Підтримка NFT в Instagram

Палуцці недавно виявив посилання на функцію NFT Collectibles у додатку. Вона оформлена у вигляді окремої вкладки, на якій будуть відображатися цифрові предмети колекціонування, доступні користувачеві.



Підтримка NFT може з'явитися в Instagram / Фото TechCrunch

Цікаво, що представники Instagram не говорять нічого конкретного про підготовку платних функцій, обмежуючись лише загальними заявами про те, що сервіс працює над створенням нових творчих інструментів і функцій безпеки для творців контенту.