В Instagram з'явилися платні значки у прямих трансляціях для мотивації авторів: як вони працюють

Instagram у середу офіційно запустила нову функцію: платні значки для заохочення творців контенту в Instagram Live. Функція тестувалася соціальною мережею близько півтора року. З 17 листопада всі користувачі, які проживають у США та відповідають низці критеріїв, зможуть подати заявку на доступ до нової функції.

Після того, як користувачі пройдуть процедуру схвалення, їм стане доступна можливість купувати спеціальні значки для онлайн-трансляцій. За допомогою цих значків користувачі зможуть підтримати улюблених авторів під час стрімів.

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Скільки коштують та як працюють віртуальні значки

Вартість значків складає 0,99, 1,99 і 4,99 долара , і вони зображаються у вигляді одного, двох або трьох сердець відповідно поряд з ім'ям коментатора під час прямої трансляції.

, і вони зображаються у вигляді одного, двох або трьох сердець відповідно поряд з ім'ям коментатора під час прямої трансляції. Будь-які питання чи коментарі, залишені власником значка, будуть помітні автору у першу чергу .

. Крім того, імена користувачів, які купили значки, будуть зображатися у списку, який бачить автор контенту протягом 90 днів.



Платні значки поки тестують для аудиторії у США / Фото Instagram

Instagram заявляє, що не утримуватиме жодних зборів із доходів, отриманих авторами завдяки новій функції до 2023 року. Водночас на сторінці довідки зазначається, що Apple або Google стягують 30% комісію за покупки в додатках на своїх платформах.

Умови використання віртуальних значків

Творці контенту, які хочуть скористатися новою можливістю, повинні бути старшими за 18 років, проживати на території США та мати не менше 10 тисяч передплатників. Крім того, вони повинні діяти відповідно до політик монетизації Instagram, а їх контент не повинен порушувати правила спільноти. Очікується, що незабаром доступ до нової функції отримають і користувачі, які мешкають в інших регіонах.