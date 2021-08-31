Instagram зобов'яже вказувати вік під загрозою блокування: чесність перевірить штучний інтелект

Компанія Facebook продовжує працювати над змінами приватності та конфіденційності на своїх платформах. Нещодавно вона анонсувала інструменти для кращого захисту неповнолітніх в Instagram, а тепер оголосила, що у цій соцмережі вказування правдивого віку стане обов'язковою вимогою.

Великі компанії, такі як Apple, Google та Facebook, останнім часом почали приділяти багато уваги захисту неповнолітніх. Остання, наприклад, збирається заборонити дорослим користувачам писати повідомлення особам, яким ще не виповнилось 18 років. Проте в Instagram та Facebook вказування дати досі не було обов'язковим пунктом реєстрації, а без нього робота цієї функції буде неможливою. Крім того, користувач завжди може надати неправдиву інформацію. Компанія придумала вихід.

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Дата народження тепер обов'язкова

Згідно з офіційним повідомленням обидві соціальні мережі в якийсь момент почнуть запитувати користувача його дату народження, якщо він раніше її не вказав. Якщо відмовитись, вони зроблять ще кілька спроб. Якщо ж користувач не захоче надати цю інформацію, Facebook та Instagram просто перестануть працювати належним чином.

Крім того, якщо ви відмовитесь від надання дати народження в перші рази, тобто коли додатки ще працюватимуть, у вашій стрічці новин ви не зможете переглядати "чутливий контент". Система автоматично розмиватиме зображення. Для їх розблокування знову попросять вказати дату.

Правдивість вказаних даних перевірятиме окремий алгоритм. Як саме він працюватиме, невідомо, адже технологія ще знаходиться в розробці. Проте якщо виявиться, що ви збрехали, доступ до соцмереж буде обмежено.

Так виглядатимуть прохання вказати дату народження в Instagram / Фото Facebook

Нагадаємо, минулого місяця Instagram почав за умовчанням закривати нові облікові записи, які належать людям у віці до 16 років. Підписатись на них можна лише відправивши запит власнику.