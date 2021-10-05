Як стало відомо, на проблеми з додатком скаржаться переважно користувачі з Європи. Зачепило також і Сполучені Штати.

Цікаво Facebook частково відновив роботу, як і WhatsApp та Instagram

Що сталося

У чому проблема сьогодні – поки невідомо. Ймовірно, компанія намагається повністю усунути наслідки вчорашнього простою, що й впливає на стабільність Instagram.

Найбільше про ситуацію повідомляють жителі столиць Великої Британії та Франції.



Збій в Instagram / Скриншот з Downdetector

В Україні ситуація краща. Найбільше страждає Київ.



Новий збій в Instagram / Скриншот з Downdetector