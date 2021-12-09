На слуханнях було обговорено вплив соціальної мережі Instagram на дітей, а також звикання користувачів до сервісу. Зокрема, торкнулися алгоритмів Instagram, які ранжують стрічку.

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Моссері повідомив, що Instagram уже розробляє хронологічну стрічку. За його словами, функцію додадуть "протягом кількох місяців", а запуск офіційно намічено на перший квартал 2022 року.

Передбачається, що користувачі зможуть перемикатися між показом стрічки відповідно до алгоритмів Instagram та хронологічної послідовності.

Цікавий факт! Опцію показу публікацій у хронологічному порядку було видалено у 2016 році – тоді й запровадили алгоритми ранжирування.

Слухання у Сенаті

Моссері постав перед підкомітетом Сенату, де сенатори розпитували його щодо проблем безпеки дітей у додатку. Слухання частково були спровоковані викриттями інформатора Френсіс Хаген, яка надала The Wall Street Journal внутрішні документи, які припускають, що компанія знала, що її додаток може бути "токсичний" для підлітків.

Під час свого свідчення Моссері запропонував створити "галузевий орган", який визначатиме найкращі методи обробки даних дітей та батьківського контролю, щоб допомогти захистити дітей в інтернеті. Для створення універсальних стандартів і захисту орган отримуватиме внески від батьків, регуляторів та громадянського суспільства.