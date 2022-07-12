Як почати стрім в Instagram на комп'ютері

Для прямого ефіру можна використовувати програмне забезпечення OBS або Streamlabs. Instagram видасть URL та ключ стріму, для запуску трансляції потрібно натиснути кнопку "Створення публікації" і там вибрати потокову передачу.

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Можливості керування трансляцією доволі широкі – автор може обмежити аудиторію стріму, а під час трансляції переглядати коментарі.



Live Producer видає ключ та посилання для трансляції в OBS / Фото Instagram

Водночас для відео є й певні обмеження:

роздільна здатність 720×1280 пікселів при частоті 30 кадрів на секунду (пізніше з'явиться підтримка 60 к/с),

бітрейт 2250-6000 Кбіт/с,

переважне співвідношення сторін – 9х16.

Instagram зазначає, що якщо ви завершите свій стрім у потоковому програмному забезпеченні до того, як завершите трансляцію Live Producer, відео триватиме з відображенням останнього кадру, отриманого з потокового програмного забезпечення. Компанія рекомендує користувачам спочатку завершити трансляцію в Live Producer, перш ніж завершити трансляцію в програмному забезпеченні для потокової передачі, щоб забезпечити плавне завершення їхнього стріму.

Автори також зможуть переглядати, ділитися та завантажувати завершену трансляцію у Live Archive. Доступ до живого архіву можна отримати у мобільному додатку Instagram із вашого профілю.

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Коли функція повноцінно запрацює

В Instagram не уточнили, коли Live Producer буде доступним для всіх користувачів. Наразі функція тестується на обмеженому колі осіб, однак вже найближчим часом аудиторія може розширитися.