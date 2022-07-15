Підписатися можна на звичайні публікації, сторіс та прямі ефіри. Донат також дає можливість спілкуватись у груповому чаті з автором.

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Деталі оновлення

Після оформлення платної підписки для користувачів з'являтиметься спеціальна вкладка "Subscriber Home", де можна буде побачити матеріали, доступні лише для них.

При цьому в профілі самих передплатників з'являтиметься спеціальний фіолетовий значок з короною, що вказує на підтримку блогера. Судячи з усього, його можна буде побачити лише у випадку, коли користувач залишить коментар під публікацією автора.

Автори самі встановлюють суму виплат – 0,99 долара до 99,99 долара. При цьому Моссері не говорить про те, який відсоток з цієї суми компанія буде забирати собі.



Instagram запускає платні підписки ціною до 100 доларів / Фото Instagram



​Instagram запускає платні підписки ціною до 100 доларів / Фото Instagram

За словами Моссері, платформа прагне стати "найкращим місцем в інтернеті для заробітку авторів". Гендиректор зазначив, що функію вже встигли протестувати кілька блогерів, а тепер вона поширюється на більшу їх кількість.

Нагадаємо, Instagram зараз працює над масштабним редизайном стрічки новин, яку хочуть зробити більше схожою на TikTok – основний акцент буде зроблений на відео, а публікації з'являтимуться по одній на екран. Судячи з усього, дозволять публікувати фотографії більшого формату, які зможуть займати більшу частину дисплея. Коли саме планують запуск, невідомо.