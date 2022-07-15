Підписатися можна на звичайні публікації, сторіс та прямі ефіри. Донат також дає можливість спілкуватись у груповому чаті з автором.
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Деталі оновлення
- Після оформлення платної підписки для користувачів з'являтиметься спеціальна вкладка "Subscriber Home", де можна буде побачити матеріали, доступні лише для них.
- При цьому в профілі самих передплатників з'являтиметься спеціальний фіолетовий значок з короною, що вказує на підтримку блогера. Судячи з усього, його можна буде побачити лише у випадку, коли користувач залишить коментар під публікацією автора.
- Автори самі встановлюють суму виплат – 0,99 долара до 99,99 долара. При цьому Моссері не говорить про те, який відсоток з цієї суми компанія буде забирати собі.
Instagram запускає платні підписки ціною до 100 доларів / Фото Instagram
Instagram запускає платні підписки ціною до 100 доларів / Фото Instagram
За словами Моссері, платформа прагне стати "найкращим місцем в інтернеті для заробітку авторів". Гендиректор зазначив, що функію вже встигли протестувати кілька блогерів, а тепер вона поширюється на більшу їх кількість.