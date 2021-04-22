Відомо, що користувачі зможуть у тому числі додавати власні слова, які будуть враховуватися при фільтрації. Функція стане доступною в декількох країнах в найближчі тижні. А далі пошириться на всіх інших користувачів.

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Що запропонує функція

У компанії пояснили, що при включенні новий алгоритм автоматично фільтрує запити в особисті повідомлення користувача і перевіряє текст на наявність образливих слів, фраз і негативних або непристойних емодзі.

Цей інструмент орієнтований на запити в особисті повідомлення, тому що саме тут люди зазвичай отримують образливі повідомлення,

— зазначили представники Instagram.

Вся фільтрація повідомлень буде виконуватися на пристрої користувача – функція не буде відправляти вміст повідомлень на сервери Instagram для аналізу.

Ще цікавішим є те, що цим оновленням компанія також ускладнить можливість комусь, кого ви вже додали до чорного списку, зв’язуватися з вами знову за допомогою нового облікового запису. Завдяки цій функції, коли ви вирішите заблокувати когось в Instagram, у вас буде можливість як обмежити його обліковий запис, так і назавжди заблокувати нові облікові записи, які ця людина може створити у майбутньому.

Нова функція стане доступна в найближчі тижні в одному з наступних оновлень для iOS і Android. Включити та вимкнути фільтр можна в спеціальному розділі налаштувань конфіденційності, який називається "Приховані слова".