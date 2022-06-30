Instagram заблокував тег #russiaisaterroriststate: під ним розповідали про воєнні злочини Росії

Соціальна мережа Instagram продовжує робити все можливе для того, щоб про воєнні злочини Росії знали якомога менше. Цього разу вона заблокувала популярний тег #russiaisaterroriststate.

Нагадаємо, що його додавали до публікацій, які стосувались воєнних злочинів, вчинених Росією. І кожен такий пост лише вкотре доводив той факт, що країна-агресорка цілеспрямовано знищує Україну та українців. Але тепер цей тег заблокований в Instagram, передає 24 канал

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Росія – країна-терорист

Зауважимо, що для Instagram – це не перший скандал упродовж останніх чотирьох місяців. Українці за цей час уже встигли навчитись обходити "приховування" контенту в соціальній мережі. Тепер же у нас забрали чергову можливість закликати світову спільноту до визнання Росії країною-терористом.

До слова, саме такий заклик озвучив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Радбезі ООН. Він попрохав визнати Росію країною-терористкою після ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці.

Відповідні заклики з'явились й у соціальних мережах. Там поширюють публікації під тегом #russiaisaterroriststate. Вони супроводжуються фотографіями та відео наслідків ворожих ударів по нашій території.

Контент порушує правила спільноти

Але Instagram і тут вирішив проявити свою ультранейтральну позицію. У соціальній мережі зауважили, що публікації, які з'являються під цим тегом, суперечать Правилам спільноти. Тож дописи з відповідним тегом соціальна мережа не рекомендує до видачі.



Instagram заблокував тег #russiaisaterroriststate​ / Скриншот

Це черговий випад з боку Instagram, який сигналізує про те, що нам потрібно активніше інформувати весь світ про те, що відбувається в Україні. Лише таким чином ми матимемо можливість постійно нагадувати про війну та не дозволимо від неї стомлюватись тим, хто не має безпосередньої дотичності.

Тим часом весь цивілізований світ продовжує вважати Росію однією з найбільших загроз. На днях комітет Сенату США ухвалив чергову резолюцію. Згідно з нею, Росія – країна-спонсор тероризму.

Немає сумнівів, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, наказавши йти в Україну, було терористичним актом. Він військовий злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який був скоєний від його імені,

– заявив сенатор Джеймс Ріш.

Вчора, 29 червня, під час саміту НАТО Росію назвали головною загрозою безпеки. Причому не лише союзників Альянсу, а й миру та стабільності у всьому євроатлантичному регіоні.

Водночас нашу державу прагнуть бачити сильною та незалежною. На думку членів НАТО, це сприятиме безпеці євроатлантичного простору.

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