Інформацію про це поширило так зване "Управління інформаційної політики" при окупаційному уряді Севастополя.
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Що відомо
- Перше блокування сторінки відбулось у п'ятницю, 29 жовтня. Воно було тимчасовим, на добу.
- Після цього сторінку повністю видалили без можливості відновлення.
- Видалений обліковий запис встиг набрати 10 тисяч підписників.
Саме так тепер виглядає колишня сторінка "уряду" Севастополя / Фото підконтрольного Кремлю видання "ВестиКрым"
Як повідомляють джерела, нова сторінка вже створена. На цей час вона налічує 630 підписників та 20 публікацій.
Причина – велика кількість відповідей на коментарі користувачів. Соціальна мережа називає це надмірною активністю. Сторінку, на жаль, відновити не вдалося,
– пишуть колаборанти на новій сторінці.