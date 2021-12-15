Instagram заблокував сторінку "мерії" Сімферополя

Соцмережа Instagram заблокувала офіційну сторінку так званої адміністрації Сімферополя. Все через порушення правил спільноти окупантами.

Про це з посиланням на начальника управління інформаційної політики "адміністрації" окупованого міста Андрія Черниченка пишуть російські ЗМІ.

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Він повідомив, що соцмережа раптово заблокувала сторінку "мерії" в інстаграмі.

Причина – порушення правил спільноти, хоча жодної "надмірної активності", на що посилаються представники Instagram, не було,

– сказав Черніченко.

За його словами, на сторінці, яка мала близько 3,5 тисячі підписників, публікували новини про життя міста. Він додав, що зараз ухвалили рішення про створення нової сторінки.

Вже не перший подібний випадок

Раніше техпідтримка Instagram видалила обліковий запис окупаційної адміністрації Севастополя. Це вже не перший випадок, проте цього разу виданий окупантам бан є постійним.

Перше блокування сторінки відбулось у п'ятницю, 29 жовтня. Воно було тимчасовим, на добу. Після цього сторінку повністю видалили без можливості відновлення. Видалений обліковий запис встиг набрати 10 тисяч підписників.

Причина – велика кількість відповідей на коментарі користувачів. Соціальна мережа називає це надмірною активністю.