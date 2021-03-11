Повторно вийшов додаток Instagram Lite. Він пропонує обмежену функціональність. Натомість важить значно менше і споживає менше трафіку.

Instagram Lite повертається в магазини додатків. Це полегшена версія програми, яка споживає менше трафіку і займає всього 2 мегабайти в пам'яті пристрою, що особливо актуально для власників старих моделей смартфонів і планшетів.

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Що доступно в додатку

Instagram Lite доступний для користувачів Android у 170 країнах. У список входять африканські, азійські та латиноамериканські країни зі старою інтернет-інфраструктурою.

Вперше полегшену версію Instagram запустили у 2018 році. Пізніше, у 2020 році, вона була видалена з магазину додатків Google Play.



Інтерфейс Instagram Lite не відрізняється від повної версії додатка / Фото Instagram

Що стосується нового, переробленого Instagram Lite, в ньому доступна велика частина функціональності звичайного додатка. Серед них:

повідомлення Direct,

запис і публікація відеороликів,

вкладка Reels.

Програма не працює з важкою анімацією і позбавлена AR-масок в історіях.