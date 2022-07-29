Instagram відмовляється від спірних нововведень, які так не сподобались користувачам

Інстаграму добряче дісталось останніми днями. Спочатку соцмережу розкритикували користувачі мережі за дуже спірні нововведення, які повинні були зробити її схожою на TikTok, а потім до руху приєдналися Кім Кардаш’ян та Кайлі Дженнер.

Коротко нагадаємо: 27 липня зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян та Кайлі Дженнер підтримали заклик інфлюенсерки Таті Брюнінг не перетворювати Instagram на TikTok. Усі троє розмістили відповідні публікації на своїх сторінках, чим розбурхали жваве обговорення серед сотень тисяч людей, які почали висловлювати своє невдоволення останніми оновленнями та анонсами інстаграму.

Імовірно, саме сімейство Кардаш'ян і стало тією причиною, яка змусила директора Instagram Адама Моссері задуматись, чи в правильному напрямку він веде сервіс. Критика з боку настільки відомих та впливових осіб, які сумарно мають 687 мільйонів підписників, навряд чи може бути проігнорована.

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Що тепер каже Адам Моссері

Керівник соцмережі, який не так давно анонсував редизайн стрічки новин, інтерфейс у стилі TikTok з прокручуванням однієї публікації за раз та накладанням елементів інтерфейсу на контент, а також переорієнтацію сервісу на відеоконтент, зробив велику заяву, в якій оголосив про паузу в розгортанні оновлення.

Я радий, що ми пішли на ризик. Якщо ми не зазнаємо невдач час від часу, значить, ми недостатньо масштабні або сміливі. Але нам безумовно потрібно зробити великий крок назад і перегрупуватися. Ми багато чому навчилися, а тепер повернемося з якоюсь новою ідеєю. Так що ми будемо працювати над цим,

– сказав Адам Моссері.

Компанія скасує деякі недавні зміни в продукті.

Тестова версія програми, яка вже була відкрита для повноекранних фотографій та відео, буде поступово відключена протягом наступних тижнів.

Instagram також зменшить кількість рекомендованих постів і проведе роботу над вдосконаленням алгоритмів після того, як одним із пунктів критики стало значне збільшення рекомендованих публікацій у стрічці від людей, які користувачам незнайомі. На це, зокрема, звертали увагу й самі сестри Кардаш'ян, заявивши, що вони хочуть перш за все бачити у стрічці своїх друзів.

Варто також зазначити, що Марк Цукерберг, генеральний директор Meta, якій і належить Instagram, раніше заявляв, що рекомендовані публікації та облікові записи в стрічках наразі складають близько 15 відсотків того, що ви бачите під час перегляду Facebook, і ще більше – в Instagram. За словами Цукерберга, до кінця 2023 року ця цифра складе близько 30 відсотків. Однак після такого розвитку подій компанія, судячи з усього, перегляне ці плани.

Критикуючи зміни, користувачі наголосили, що вони сприймають інстаграм в першу чергу як додаток для фото і саме їх хочуть бачити в першу чергу в своїх стрічках, але Моссері, судячи з усього, байдуже. Він зазначає, що тенденція того, що користувачі дивляться більше відео, реальна і передувала появі TikTok і, на його думку, людям насправді не подобаються саме зміни в дизайні Instagram. Тож очевидно, від Reels компанія відмовлятись не збирається. Тому блогерам, які побудували свій бізнес на платформі, все одно доведеться змінювати свій бізнес під нову реальність.

Директор дає зрозуміти, що ця пауза не є постійною, адже загрози для домінування компанії продовжують зростати, зокрема й з боку TikTok, який він називає одним з основних конкурентів.