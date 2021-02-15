Instagram видалить облікові записи за образи в особистих повідомленнях

Соціальна мережа Instagram введе вічне блокування користувачів, помічених в розпалюванні ненависті в особистих повідомленнях. Раніше за це блокували можливість відправки повідомлень на певний час.

Адміністрація додатку уточнила, що під образливі висловлювання, зокрема, підпадають повідомлення, що розпалюють ворожнечу за ознаками расової або релігійної приналежності.

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Чому вводять нове правило

Раніше в разі скарг на образливий зміст особистих повідомлень ми блокували можливість їх надсилання на певний час. Тепер, якщо подібні дії триватимуть, ми блокуємо обліковий запис. Ми також заблокуємо нові сторінки, які користувач може створити, щоб обійти обмеження,

– заявили в Instagram.

У компанії відзначили, що контролювати те, що відбувається в приватних діалогах складніше, ніж відстежувати небажані коментарі під постами. Компанія пояснила, що при цьому не збирається порушувати права людини й таємницю листування.

Нововведення пов'язане з ситуацією у Великобританії, де футболісти піддавалися расистським образам в Instagram після поразки в матчі.

Крім того, скоро у користувачів з'явиться можливість заблокувати особисті повідомлення від сторінок, на які вони не підписані. Поки що це працює для компаній і облікових записів з великим числом підписників.