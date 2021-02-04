Instagram тестує прототип "історій" з вертикальною прокруткою. Таким чином, сервіс зможе почати конкурувати з TikTok.

Джерело: 9to5Mac

Сьогодні Stories в Instagram можна перегортати дотиками по лівій або правій частині екрана, а також горизонтальними свайпами.

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Чого чекати

Однак програміст Алессандро Палуцці у своєму Твіттері опублікував скріншот, де демонструється можливе нововведення, яке може прийти на зміну поточної моделі управління.

#Instagram is working on Vertical Stories

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Представники видання Techcrunch у своєму матеріалі повідомляють, що Instagram цілком може переорієнтувати розділ історій на відеоконтент. Для цього приберуть можливість публікації фотографій з галереї смартфона, зробивши з "історій" розділ тільки з відео.

Також у виданні зробили запит у пресслужбу Instagram, щоб дізнатися — чи дійсно в компанії працюють над цією функцією, і представник сервісу підтвердив цю інформацію. Він підкреслив: "це ранній прототип і ми поки тестуємо його в закритому форматі". Не факт, що нововведення з'явиться у фінальній версії додатку.

Нещодавно також стало відомо, що в Instagram з'явився розділ "Нещодавно видалені" з можливістю відновлення публікацій.