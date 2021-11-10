За даними сервісів Sensor Tower і Apptopia, серед інших програм, що відстежують дані про еволюцію, в описі Instagram в App Store з'явилися важливі зміни. Саме ці компанії першими виявили "преміальний" сервіс Twitter Blue ще до офіційного анонсу платних функцій. Від фахівців не сховалася і поява платної опції Instagram Subscriptions в описі програми.

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Що відомо про платну підписку Instagram

За даними Sensor Tower, опис з'явився в американській версії Apple App Store ще 1 листопада, вартість підписки становила 4,99 долара. Пізніше додався варіант вартістю 0,99 долара.

До цього, як зазначають у компанії, була можливість придбання так званих Instagram Badges – віртуальних товарів, які фанати будь-якої зірки соцмереж можуть придбати, щоб підтримати улюблених авторів контенту під час прямих трансляцій – за ціною від 0,99 до 4,99 долара. Нову функціональність в описі помітили й деякі користувачі.

Зазвичай Instagram тестує нові функції з невеликими групами авторів контенту, перш ніж зробити їх доступними для всіх. Тому, якщо можливість передплати з'явиться в деяких користувачів США, інші можуть не побачити її ще досить довго.

Плани Instagram, щодо платної підписки

Цього літа компанія вже повідомляла про можливу появу функції Exclusive Stories, що дозволяє платити за історії, доступні лише тим, хто заплатив преміальний контент.

Зверніть увагу! Instagram – не єдина соціальна мережа, яка готова заохочувати таланти шляхом платної підписки. Прямі конкуренти типу TikTok, Snap, Pinterest, YouTube також використовують інструменти додаткової монетизації для мотивації авторів контенту.