Instagram тестує нову стрічку: тепер публікації займатимуть весь екран – фото та відео

Адам Моссері, глава Instagram, анонсував серйозні зміни в зовнішньому вигляді соціальної мережі. Вона стане ще більше схожа на TikTok.

Відколи TikTok став одним з найвагоміших гравців у світі соцмереж й захопив увагу користувачів, компанія Meta не спить днями й ночами в намаганнях відкусити хоча б частину його популярності. Одним з перших кроків став запуск аналогічного формату повноекранних відео Reels. Пізніше їх оформили в окремий розділ. А тепер взялися перероблювати основну стрічку. Все заради того, щоб бути схожим на TikTok.

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Деталі

Раніше Instagram повідомляв, що вертикальні відео стануть головним видом контенту в додатку. Компанія поступово вмикає для користувачів спеціальну вкладку Reels, яка з'являється на тому ж місці, де раніше знаходилась кнопка створення нової публікації, яка своєю чергою "переїхала" у верхній правий кут екрану. Крім того, відео Reels тепер з'являються й у стрічці та в рекомендаціях.

Ймовірно, для того, щоб привести все до єдиного вигляду, розробники й вирішили змінити дизайн. Тестування вже розпочали серед обмеженої кількості користувачів. Чи є серед них українці, наразі невідомо.

Отож публікації, що містять звичайні фотографії тепер схожі на відображення роликів у Reels.

Пости займають весь екран, а опис накладається поверх зображення, а не розташовується під ним, як це є зараз.

Коментарі можна подивитися, натиснувши на правий нижній кут.

Stories як і раніше будуть відображатися у верхній частині екрана перед початком прокрутки стрічки.



Так, імовірно, виглядатиме нова стрічка в Instagram / Фото Instagram

Неясно як тепер відбуватиметься гортання стрічки: по одній публікації за раз, як у TikTok, чи цілісним "полотном", як зараз, чи взагалі убік.

Повідомляється, що деякі користувачі уже можуть бачити повноекранні фото у своїх стрічках.