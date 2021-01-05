Instagram проводить тестування нового дизайну функції Stories, який буде доступний з браузера. Оновлення спростить користування і підвищить зручність.

Новий дизайн передбачає режим відображення Stories у вигляді каруселі, а не у вигляді тільки одного зображення, яке займає відразу всю сторінку. Навігація залишилася колишньою – можна вручну перегортати або дозволити публікаціям перемикатися автоматично. Про це пише Engadget.

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Що відомо

Поки неясно на яких територіях тестується новий дизайн і наскільки широке його охоплення. Також невідомо, коли оновлення буде остаточно введене для всіх користувачів.

За даними ресурсу Engadget, представник Instagram підтвердив, що тестування почалося на "невеликій групі" користувачів у грудні.



Новий вигляд "Історій" / Фото Engadget

Як вказує джерело, Instagram продовжує повільно, але наполегливо покращувати десктопний додаток. Stories завжди залишалися однією з найбільш незручних функцій, особливо на великих екранах, тому внесення змін в цю функцію хоч і не є великим оновленням, але безумовно буде помічено клієнтами, які звикли використовувати платформу за межами мобільного додатку.

Нагадаємо, нещодавно соціальна мережа також запровадила можливість переглядати прямі ефіри з браузера.