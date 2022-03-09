Instagram сховає підписки користувачів з України та Росії

Instagram перестане демонструвати інформацію про підписників для користувачів з України та Росії. У компанії Meta, яка володіє соціальною мережею, пояснили це захистом.

Незрозуміло на який термін компанія збирається закрити можливість перегляду підписок: назавжди чи лише до моменту закінчення війни, яку Росія наразі веде проти України. Коли саме буде введено цю зміну, теж неясно. Наразі як підписки, так і підписники доступні для перегляду.

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Що відомо

Щоб захистити спільноти в Україні та Росії, ми будемо приховувати інформацію про підписників людей, про тих, на кого вони підписані, і людей, хто підписаний один на одного в особистих облікових записах, розташованих в цих країнах,

— йдеться в заяві компанії.

Незрозуміло, яку небезпеку вбачають у цьому розробники. Можна лише припустити, що справа в нещодавньому "флешмобі" українського сегмента Twitter: користувачі почали масово шукати соцмережі вбитих окупантів і розсилати їхнім контактам в особисті повідомлення фотографії понівечених тіл їхніх друзів, колег, родичів, які померли за хворі мрії Путіна про СРСР 2.0.

Серед інших нововведень, які чекають на користувачів найближчим часом – нові позначки та пониження у видачі Stories з посиланнями, які ведуть на сайти російських державних ЗМІ. Раніше соцмережа позначала лише облікові записи російських пропагандистських медіа.