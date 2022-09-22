Instagram захистить користувачів від небажаних оголених фотографій

Meta приступила до розробки нової функції, яка дозволить захистити користувачів від отримання небажаних фото в їхніх особистих повідомленнях. Наразі мова йде лише про Instagram.

Як підтвердили джерелу представники компанії, функція перебуває на ранніх стадіях розробки. Чи буде вона поширена на інші сервіси Meta, зокрема Facebook, невідомо.

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Деталі

19 вересня про майбутнє оновлення написав інсайдер Алессандро Палуцці. Він опублікував перше зображення, на якому можна побачити вікно повідомлення, яке надає інструкції про нову функцію.

"Технологія на вашому пристрої закриває фотографії, які можуть містити зображення оголеного тіла в чатах. Instagram НЕ МОЖЕ отримати доступ до фотографій."

Компанія порівнює такі елементи керування із функцією "Приховані слова", яка дозволяє користувачам автоматично фільтрувати прямі запити на повідомлення з образливим вмістом.

За словами Meta, технологія не дозволить самій Meta переглядати повідомлення та ділитися ними з третім особам.

Ми тісно співпрацюємо з експертами, щоб переконатися, що ці нові функції зберігають конфіденційність людей, водночас даючи їм можливість контролювати повідомлення, які вони отримують,

— сказала представниця Meta Ліз Фернандес.

Детальніша інформація з'явиться вже протягом наступних кількох тижнів, коли почнуться перші тести серед користувачів.