Instagram пропонує згадати, яким був ваш 2021 рік за допомогою функції Playback

Соцмережа Instagram запустила функцію Playback, завдяки якій користувачі можуть поділитися десятьма найкращими історіями за 2021 рік зі своїми підписниками. Сервіс самостійно згенерує добірку, однак користувачі зможуть редагувати її, видаляючи чи додаючи історії з архіву.

Як працює Playback

Користувачі соціальної мережі побачать у своїй стрічці спеціальне повідомлення від Instagram. Соцмережа запропонує сформувати підбірку кращих історій 2021 року.

Не пропустіть Робот Jet Bot AI+ чи бездротовий вертикальний Jet – як вибрати пилосос Samsung

Користувач може відредагувати запропоновану соцмережею підбірку та опублікувати її у спеціальному сторіс. Цікаво, що користувачі вже котрий рік підряд віддають перевагу сторонній функції, яку Instagram не спішить втілювати.

Популярними серед користувачів платформи є саме колажі із найкращих фото за рік, а не сторіс Playback. Цю досить популярну функцію можна реалізувати лише завдяки стороннім сервісам, проте вони часто вимагають натомість доступ до персональної інформації.

Коли можна скористатися Playback

Instagram має вбудовані інструменти для створення колажів, однак вони не дозволяють автоматично генерувати вибірку кращих знімків за календарний рік.

За словами компанії, функція Playback доступна для всіх користувачів Instagram, починаючи з четверга.