Як працює Playback

Користувачі соціальної мережі побачать у своїй стрічці спеціальне повідомлення від Instagram. Соцмережа запропонує сформувати підбірку кращих історій 2021 року.

Не пропустіть Робот Jet Bot AI+ чи бездротовий вертикальний Jet – як вибрати пилосос Samsung

Користувач може відредагувати запропоновану соцмережею підбірку та опублікувати її у спеціальному сторіс. Цікаво, що користувачі вже котрий рік підряд віддають перевагу сторонній функції, яку Instagram не спішить втілювати.

Популярними серед користувачів платформи є саме колажі із найкращих фото за рік, а не сторіс Playback. Цю досить популярну функцію можна реалізувати лише завдяки стороннім сервісам, проте вони часто вимагають натомість доступ до персональної інформації.

Цікавий факт! Instagram має вбудовані інструменти для створення колажів, однак вони не дозволяють автоматично генерувати вибірку кращих знімків за календарний рік.

Коли можна скористатися Playback

За словами компанії, функція Playback доступна для всіх користувачів Instagram, починаючи з четверга.