Таке оголошення було зроблено всього через кілька днів після двох масштабних збоїв в роботі Instagram і інших сервісів компанії. Причиною збою стала помилка в конфігурації магістральних маршрутизаторів, через що протягом шести годин 3,5 мільярда користувачів не мали змоги взаємодіяти з соцмережами Facebook, Instagram, а також месенджером WhatsApp.

Цікаво У роботі Telegram стався масштабний збій

Раніше на цьому тижні ще один масштабний збій став причиною недоступності Instagram, про що свідчать дані платформи Downdetector, яка відстежує доступність різних інтернет-ресурсів.

Разом з цим гігант соціальних мереж не залишає спроб переконати користувачів в безпеці платформи Instagram для підлітків.

Скандал навколо Facebook

Раніше колишня співробітниця компанії Френсіс Хаген заявила, що розробникам відомо про шкоду, яку завдає Instagram психіці підлітків, але вони нічого не робить, щоб виправити ситуацію. Хаген також звинуватила Facebook у тому, що отримання прибутку компанія завжди ставить вище від добробуту користувачів.

На тлі скандальних викриттів колишньої співробітниці Facebook анонсувала кілька нових функцій, які допоможуть підліткам уникати невідповідного контенту на платформі, а також стимулюватимуть їх робити перерви у процесі взаємодії з соцмережею.

Фахівці вже підтвердили такі "особливості" роботи алгоритмів соцмережі:

Алгоритми побудовані таким чином, щоб користувач продовжував взаємодію із платформою .

. Вага звичайного лайку до допису значно менша, ніж смайликів з реакціями .

. Дочірня платформа Instagram негативно впливає на підлітків , оскільки пропонує контент, не маючи жодного механізму верифікації віку користувача.

, оскільки пропонує контент, не маючи жодного механізму верифікації віку користувача. У Facebook є "білий список" користувачів , яким дозволено більше, ніж іншим. Зазвичай це політики, інфлюенсери та спортсмени.

, яким дозволено більше, ніж іншим. Зазвичай це політики, інфлюенсери та спортсмени. Хоча у Facebook працюють десятки тисяч модераторів, їхня переважна більшість займається моніторингом контенту англійською мовою. Так, дописи з Африки та Азії модеруються набагато менше , а інколи не перевіряються зовсім.

, а інколи не перевіряються зовсім. Соцмережа переповнена фейками , зокрема дезінформацією про вакцинацію проти COVID-19. Доведено, що у США майже 40% усіх дописів на цю тему розміщують антивакцинатори.

, зокрема дезінформацією про вакцинацію проти COVID-19. Доведено, що у США майже 40% усіх дописів на цю тему розміщують антивакцинатори.



Водночас Facebook погодився розкрити принципи роботи своїх алгоритмів для контролюючих органів, аби ті могли переконатися в тому, що вони є "абсолютно безпечними для користувачів".