Instagram помилково заховав лайки, користувачі обурені

Соціальна мережа Instagram тимчасово приховала лайки під постами. Це зачепило доволі велику кількість користувачів. І хоч це трапилось випадково, це викликало сильне обурення серед користувачів.

Лайки зникли без попереднього попередження користувачів про зміни. Раптово під публікаціями зникли усі уподобання і залишилось лише повідомлення, що контент сподобався певному акаунту "та іншим". Це дуже обурило користувачів.

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Що розізлило користувачів

Річ у тому, що за лайками можна визначити активність користувачів щодо публікацій блогера. Тож багато хто хвилюється, що це зашкодить рекламній співпраці блогерів:

"Отже, Instagram прибрав кількість лайків на постах, що означає, що кар'єра блогерів впаде протягом тижня".

Також деякі користувачі відзначили, що це не "найважливіше" нововведення, яке могла запустити соцмережа:

Виходить, Instagram може прибрати лайки, але ви як і раніше не можете редагувати повідомлення з кількома фотографіями, щоб видалити тільки одну з них.

Нагадаємо, ідею прибрати лайки Instagram обдумує ще з 2019 року. Таким чином компанія хоче захистити користувачів (особливо дітей та підлітків) в мережі, яких кількість лайків може засмутити та викликати невпевненість у собі та навіть депресивний стан.